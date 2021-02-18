今天下午在台東活水湖墮毀的中科院研發中的騰雲無人機，有「台版MQ-9死神無人機」之稱，目前已有三架進行測試中，未料首度傳出墜毀意外。警消人員獲報後正前往滅火，軍方人員也趕抵現場，但都不願接受訪問。而隨著無人機在台東墜毀，也讓騰雲無人機的研發期程，隨之曝光。

據了解，外型酷似美軍MQ-9「死神」無人偵察機，這架由國家中山科學研究院以「騰雲專案」為名研發自製的大型無人機也被軍事迷號稱「台版死神」，近年來都在台東志航基地周邊測試飛行。騰雲無人機比比軍方現行使用的銳圓無人機，在機體、翼展更長，酬載量大，且機身的發動機推力也比現役機種大好幾倍。

據了解，騰雲無人機是由中山科學研究院研發，外觀類似美國長11公尺的MQ-9，具備多機操控、聯網導控與即時影像傳輸等功能，可在日間、夜間執行情蒐、監視、偵查、環境研究。目前中科院已在測試於騰雲無人機上裝掛2.75火箭彈以及天劍一型對空飛彈，使其成為更具攻擊性武器。

中科院副院長去年在立法院羅意中表示，現在該案還在做系統整合，預計今年上半年做研發測評，下半年完成作戰測評，若符合空軍需求，民國113年可以量產。

對於無人機墜毀，中山科學研究院晚間回應：

本院騰雲無人機在今日下午於台東志航基地起飛執行例行訓練，於18：33時因控制系統異常，依標準作業程序執行迫降，隨後迫降於台東森林公園草地，降落過程觸及樹木造成機體毀損，無人員傷亡，現由警察封鎖現場，本院工程人員已抵達現場善後，做紀錄拍攝照相後清理現場，同時分析數據進行進一步分析。

二、該型機為初期發展的原型機，係專門提供執行各項專案任務之測試機及人員訓練用途，本事件不影響大型無人機之研發計畫，請國人基於國防自主發展與國防安全，多予支持及鼓勵。

(中時新聞網)