ESG議題是全球新冠疫情以來，資產管理市場的熱門話題。惠譽國際信評最新統計，截至2020年第三季底，台灣發行的ESG共同基金、ESG相關指數基金（ETF）資產，加總的金額僅占台灣總管理資產的2％左右，雖然仍處於萌芽期，但相較於亞洲其它市場，高成長動能已然展現。

ESG基金和ESG ETF等資產部位，在亞洲各地市場都呈現成長態勢，惠譽信評指出，按名義值計算，中國擁有的ESG基金資產金額最多，至2020年9月為186億美元，其次為日本的116億美元，台灣以33億美元居於第三，但由於台灣整體資金資產規模較小，所以ESG基金的佔比相對較高。

ESG在國際信評機構的基金信用評等分析中，並不是一項重大考量因素，但惠譽、標準普爾等全球一流信評業近年來特別著重於ESG市場的開發，包括投資人教育、發行標準的檢測等。惠譽亦在2020年第四季，針對台灣投信公司進行調查，發現絕大多數投信公司將ESG因素視為具有重要性，約九成的受訪業者表示已經或規劃採用責任投資原則，但有提供ESG產品的業者僅25％左右。惠譽認為，台灣市場在2021年可能會出現更多ESG產品，這將對於資產管理公司、投信業者的競爭帶來潛在的深遠影響。

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