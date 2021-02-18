戴愛玲過年期間，回到老家屏東部落與家人團聚，她開心曬出在家中庭院拍攝美照，熱情祝賀大家新年快樂，「微笑面對每一天，周遭滿滿的愛，我可愛姪兒拍的很棒」。今年42歲的她，近年來迷上運動、熱舞，維持好身材，加上對自己要求嚴格，過年實施飲食控制，家裡使用運動器材、拉單槓等，過年後，她發現體重沒變胖，甚至瘦下1公斤。

戴愛玲的經紀人18日表示戴愛玲在過年與家人團聚時，眾人都坐著圍爐大啖年菜，唯獨她站在餐桌旁邊吃飯，並順便抬腿運動，相當認真。戴愛玲出道20年，去年首度在台北國際會議中心舉辦大型個唱，獲得好評，將要申請明年台北流行音樂中心場地，她的經紀人低調透露去年演唱會結束後，許多單位有來邀約，還鼓勵戴愛玲唱上小巨蛋，經紀人說：「我們一步一步來，比較保守，因為也會有一點怕怕，明年希望先唱北流，之後再唱小巨蛋。」

她將在開工後，閉關創作，預告今年將會推出新專輯、舉行小型演唱會，期待與粉絲見面。她去年因為疫情，許多海內外演出與邀約都受到延期、取消，因此生活上多出很多時間，自我充實，她正學習攝影、陶土、投資等，自認除了最愛的歌唱之外，希望努力培養出第2專長。

戴愛玲過年期間，回老家屏東部落與家人團聚，開心拍攝美照。（傑慶娛樂提供）

(中時 )