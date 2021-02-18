孫盛希煮芝麻湯圓，在快熟的時候，加入八寶豆、桂圓乾，料多味美。（石智中攝）

孫盛希去年底發行新專輯《出沒地帶》大獲好評，原本期待做完宣傳就可以返回韓國過年，無奈疫情升溫，只好留在台灣過年。元宵節將至！她首次體驗煮湯圓「八寶桂圓豆漿芝麻湯圓」，祈求早日和家人團圓，不料她在攪拌時把湯圓弄破了，賣相不佳，她嬌嗔：「哎呀！這樣嫁得出去嗎？」

孫盛希是韓國華僑，過去在韓國只在冬至吃過紅豆湯麻糬，第一次煮芝麻湯圓，她先加八寶豆、桂圓乾，起鍋後再加入無糖豆漿，她大呼「很特別的吃法，加了很多料，口感滿豐富的」，她自招煮東西手法很粗暴，不過成果很好吃。問她拿手菜為何？她回答：「海帶湯，很多人會笑，但海帶湯也有它的哲學。」

孫盛希首次煮芝麻湯圓，歡慶元宵節。（石智中攝）

原來她和弟弟國中時曾跟媽媽學習煮海帶湯，當時媽媽邊說邊示範作法，她牢記在心，「我們很記得她講的，也是最寶貴的回憶」。孫盛希高二那年，媽媽病逝，海帶湯的味道，成為她和媽媽之間最後的連結，從此她和家人生日當天都要煮海帶湯，她也更加關心爸爸。

她說，爸爸去年視網膜開刀後經常低著頭，很掛念爸爸的復原狀況，也很擔心爺爺年紀大了，所以「這次沒回去，我還滿難過的！」她透過視訊和家人分享近況，「我們有一個群組，爸爸每天傳英文教學要我們去練習」，她演唱《想見你》片頭曲〈Someday or One Day〉大受歡迎，在韓國播出，爸爸一聽到馬上拍下來傳給她，讓她很感動，「居然可以用唱歌的方式，把作品傳到韓國去」。

孫盛希將湯圓起鍋後，加入無糖豆漿，營養不膩口。（石智中攝）

她日前剛忙完新專輯宣傳工作，即將於4月24日舉辦個人演唱會，事業發展順利，被問到爸爸是否關心她的感情狀況，催她趕快交男朋友、結婚？她說，「他從來沒講過這種話，反而是我問他『我三十歲了，你不擔心嗎』」。至於談到理想男友條件，她希望是「懂浪漫、有才華的人」，外表還好「腦子性感，更帥」，她目標是33歲結婚，但如果來不及，「先生孩子再結婚也滿好的」。孫盛希「Where is SHI? 出沒地帶」演唱會將於4月24日在「Legacy MAX」舉行，可洽KKTIX及全家便利商店FamiPort。

孫盛希日前發行第五張專輯《出沒地帶》，大獲好評。（石智中攝）

孫盛希期待疫情早日結束，讓她可以跟家人團聚。（石智中攝）

孫盛希即將於4月舉辦「Where is SHI? 出沒地帶」演唱會。（石智中攝）

孫盛希新造型剪了瀏海、染了深色頭髮，更具有時尚感。（石智中攝）

(中時 )