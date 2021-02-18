克拉特塞夫結束澳網驚奇之旅，揮手向觀眾致意。（美聯社）

挑戰澳洲網球公開賽男單3連霸的塞爾維亞球王喬柯維奇（Novak Djokovic），今天在2021澳網男單準決賽以6比3、6比4、6比2擊退從會外賽打進來的俄羅斯黑馬克拉特塞夫（Aslan Karatsev），生涯第9度打進澳網男單決賽。

這場不在眾人意料之內的對戰組合，直落三勝出的喬柯維奇也面臨過危機，曾被世界排名第114的克拉特塞夫兩度破發，但喬帥也很快反擊，先讓周日的男單決賽「俄羅斯內戰」戲碼破局。

喬柯維奇這次澳網從第2輪遇到腹部肌肉傷勢困擾，不過目前看來似乎無大礙，他說：「今天是我在這次澳網感覺最好的一次。」

這場比賽花不到2小時，喬帥全場轟出17記愛司球，14次非受迫性失誤比30次的克拉特塞夫少了一半，致勝球也以30比24佔上風，贏得實至名歸。

喬柯維奇爭冠對手將在明天出爐，另一位俄羅斯好手麥維德夫，要對上8強賽輸2贏三、氣走西班牙名將納達爾的希臘新星西西帕斯，平常嚴格管理飲食的喬帥開玩笑說準備吃爆米花好好「隔山觀虎鬥」，而喬帥過去8次打澳網決賽全部都獲勝。

(中時 )