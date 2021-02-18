蔡英文總統今在臉書表示，疫苗有進展，大家請放心！目前政府採取多源頭外購進度，已簽約疫苗共1981萬劑；國內研發進度，高端疫苗、聯亞疫苗已進入第二期臨床試驗。

總統臉書指出，這幾天，疫苗的話題持續引起討論，她要再次跟大家說明，政府採取 ＃多源頭外購 和 ＃國內研發 雙軌並行的方式，都已經有明確的進展。「我們一定會確保台灣有足夠的疫苗」。

總統說，在多源頭外購的部分，已經完成簽約的疫苗，與Moderna公司簽約505萬劑、與AstraZeneca公司簽約1,000萬劑，透過全球取得機制(COVAX)簽約476萬劑，預計在今年第二季開始供貨，屆時會讓最有需要的人，包括第一線防疫醫護人員優先施打。

她說，在國內研發的部分，也已經有兩家公司的疫苗，進入第二期臨床試驗。

她指出，今天，她和去年度「國家生技醫療品質獎」及「戰疫特別獎」的得主見面，再一次見證了，即使是在疫情期間，台灣依然有許多重要的生技、醫療技術，持續向前邁進。我們有信心，堅強的生醫產業研發實力，不但能守護國人健康，更會為台灣打開全球商機，一起為致力於疫苗研發、技術突破的生醫產業加油！

(中時 )