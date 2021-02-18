蔡男的黃姓女友座車遭人砸毀。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

蔡男黃姓女友住家大門遭毀損。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

蔡男黃姓女友家門口遭灑冥紙。（讀者提供／程炳璋台南傳真）

台南市安平區16日發生凶殺案，王男當街慘死，曾姓主嫌在逃，道上早展開尋仇行動，曾嫌老大蔡姓男子的黃姓女友公學路住家，18日凌晨3時遭人尋仇報復，住家大門遭毀損、砸車並灑冥紙，警方陸續逮捕5人，依照妨害秩序罪嫌移送台南地檢署偵辦。

台南市安平區16日發生凶殺案，王姓死者生前與綽號蝦米的蔡姓男子有債務糾紛，彼此人馬曾在臉書上互嗆，死者親友認定王男的死與蔡男拖不了干係，加上警方連日來仍無法抓到主嫌釐清案情，道上先發出尋仇令。

仇家鎖定蔡男的黃姓女友，一群人共7輛車18日凌晨3時在黃女公學路住處敲打大門、砸毀黃女座車與機車，並在門口拋灑冥紙，復仇意味明顯。黃家人驚嚇報警，警方到場時，歹徒已逃竄一空。

警方事後調閱監視器畫面，研判作案嫌犯共有7至8人，18日陸續逮獲5名作案嫌犯，先依照毀損罪嫌移送台南地檢署，其餘將繼續傳喚到場。

台南市警3分局表示，案發當時，蔡男並未在黃女住家，事實上，蔡男已有一段時間未住黃家，歹徒滋擾黃家行為，依照妨害秩序罪移送台南地檢署偵辦。

台南市安平區凶殺案在發生前兩派人馬已在臉書互嗆，凶殺案發後，更引發黑道私下尋仇，後續兩派人馬可能失控相互報復，已讓警方高度關注。

(中時 )