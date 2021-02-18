被網友封為｢最可怕手術」第5名的割包皮，特別是對成年男性來說真的很恐怖，因為「割完勃起就是最痛的時候，傷口都會爆開的感覺」，究竟要不要割？泌尿科醫師以醫學角度建議事實上是有好處的，包括較不易藏汙納垢、不會有包皮發炎的問題；另外也較不易染上性病，如淋病、梅毒、HIV的感染機率也會較低，不過在大陸，卻傳出有10歲小男童在進行割包皮手術時一度休克，昏迷了6天才清醒！

男童術前檢查都正常，結果卻在手術中突然休克。（圖／翻攝自網易新聞）

根據《網易新聞》報導，杭州浙江一名10歲男童在寒假期間被媽媽帶到醫院割包皮，原以為只是單純的小手術，沒想到在手術過程中疑似引發肺水腫導至男童突然間休克，一度發出病危通知書並且在加護病房（ICU）昏迷了6天才甦醒。

根據報導，男童在手術前一天還先前往醫院做術前檢查，結果檢查後各項數據都顯示正常，原以為隔天的手術能順利進行，沒想到手術後這位媽媽卻等不到兒子出來，期間醫生還出來告知手術一切順利，未料竟傳出兒子出現休克的情形。

醫生告知男童母親手術順利後竟收到命危通知書。（圖／翻攝自網易新聞）

據這位媽媽表示，她在等待的期間陸續看到醫護人員推著搶救設備進入手術時才驚覺不對，後來醫生才告知她兒子休克了，目前仍在昏迷當中，不過已經搶救回來了，「他跟我說搶救好了，沒事了，大概還要休息一會兒。然後打電話給浙大兒院的專家，叫他們過來，接著，我卻收到病危通知書，告知兒子要轉院到浙大兒院」。

許多家長會趁著寒假帶兒子到醫院割包皮，沒想到卻有男童差點因此喪命。（圖／Pixabay）

這名男童之後就在加護病房昏迷了6天才甦醒，初步研判，應該是做全身麻醉時引起的急性肺水腫，男童狀況虛弱，只能攙扶東西走路，目前男童雖已出院，但行動仍然不便，讓他的媽媽相當心疼，做為母親的也相當不解，這個1.1萬元人民幣（約新台幣4.7萬元）的小手術，為什麼會導致後面一連串的意外？不過院方始終沒有做出回應。

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(中時新聞網)