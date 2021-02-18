26歲女星徐瑋吟（鮪魚）不僅長相甜美，個性自然不做作，時常在各大節目出沒分享生活，日前她就透露，由於14歲時就接觸網拍，那時每個月至少都有4萬元，加上又住在家裡，沒有太大開銷，她在19歲就存到人生第一桶金，然而卻也在2年內花光所有積蓄，頓時引起討論。

鮪魚日前在節目《單身行不行》表示，由於從小就外型亮眼，她在14歲到19歲時，一邊上課一邊在假日接案拍照，月收入都有到四、五萬元，寒暑假積極接工作還能夠賺到10萬元，加上那時候的學費是由家人負擔，基本上不會有太大開銷，讓她不到20歲就存到100萬。

鮪魚2年就花光了100萬。(圖/翻攝自單身行不行YouTube)

然而鮪魚在踏入演藝圈後，工作機會卻比以前少很多，每個月的收入可能只有3、5千元，但她早就習慣過奢侈的日子，都以計程車代步，無論是吃的還是用的都很大手筆，100萬也就迅速花光，「以前錢來得太快了，所以後來我把100萬花完的時候，一直到我連5千塊的卡費都付不出才真正覺醒，也才開始願意去嘗試新的東西」。

鮪魚過去還曾捲入偷拍風暴，被閨蜜辜莞允偷拍淋浴的養眼照傳給男友分享，當時她跟辜莞允借手機來用，才發現自己遭偷拍，鮪魚的經紀公司也相當震怒，決定對辜莞允提出告訴，經過一年的官司，最後決定不起訴，而鮪魚也慢慢走出陰霾。

(中時新聞網)