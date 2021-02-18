萬芳出道以來唱紅許多經典歌曲，擁大批粉絲，將在6月12日在台北小巨蛋舉辦「__，你今天有沒有來」演唱會，2度攻蛋的她，在年假休息後，重回工作崗位，進入備戰狀態。今年53歲的萬芳，私下有著獨特養生之道，這1年來勤學習氣功，為讓身體強壯變一點，也把氣功也當成是日常運動。

她認為練氣功不受地方限制，相當方便，演出時在休息室，只要有一個小小的空間就可以做了，萬芳也到山林對著瀑布，也曾到馬祖芹壁村練功，她表示：「很多地方都可以練功，覺得可以讓自己感受日月的精華，那個能量注入到了身體裡頭，感受著那個氣的流動是很舒服的一件事情。」

她在課程中對「獅吼功」印象深刻，直言當看到老師的獅吼功後，覺得震盪了整個空間，「好像可以震到外面去的感覺，超酷的」，這也是另類的紓壓方式，她說：「可以把自己一些比較負面的、比較淤塞的透過獅吼把它釋放出來。」

萬芳近來勤學習氣功，把氣功當成一般日常運動。（何樂音樂提供）

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