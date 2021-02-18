開工後首周油價就要調漲了！由於國際原油價衝破65美元，依據浮動油價機制，中油下周一將調漲汽柴油每公升0.4、0.5元，如果鄰國韓國也調高，漲幅還可能超過1元。可確定95無鉛汽油牌價下周將逼近27元，創下近1年來新高。

由於極地渦旋襲擊北美大陸，美國德州原油生產遭暴雪影響銳減近4成，國際原油價格猛衝。中油認為，雖然外在變數很多，但短期內原油衝上每桶70美元絕對可能。

本周中東指標油價均價62.92美元來說，加計匯率後較上週高出3.9％，加上春節油價凍漲，中油累積汽柴油需調漲1.8元及2.3元。不過受到浮動油價機制有亞鄰最低價限制，汽柴油實際漲幅可能落在每公升0.4與0.5元。

調整後，95無鉛汽油牌價每公升將達到26.9元，柴油每公升22.8元，都將創下近1年來新高。年前95無鉛已從25元走升超過26元，現在可能進一步上升到27元。

中油指出，如果韓國加油站油價這幾天往上調，那麼國內漲幅還可能更大，達到1元以上都有可能，這部份要觀察。

(中時 )