農曆正月初九是玉皇大帝生日，也是傳統節日上的「初九拜天公」，家家戶戶會在這一天準備供品，至廟裡或在自家門口祭拜，除了答謝之外，還會向天公祈福，不過希望受到神明庇祐，初九有些禁忌千萬別碰，命理專家「清水孟國際小孟老師」就分享10個別碰觸的禁忌，小心可能惹怒神明。
首先，不可曝曬女性內褲，因為在民間相傳裡，天公為男性，假若曝曬女性的內褲，可能會對神明無禮，再者是不可隨便傾倒便桶，以免不敬；由於玉皇大帝會下凡間，因此民眾不要口出穢言或亂罵髒話，也不要動怒、發脾氣，否則有可能會窮一整年。
盡量避免在天公生當天發毒誓，尤其是男女朋友之間的毒誓，因為在天公生發誓最為靈驗，吵架時脫口而出的氣話，假若真的成真，恐怕會讓人後悔莫及；也別說「死」字，比如「我想死你了」、「愛死你了」等字眼，因為天公生屬於喜慶，使用「死」字相當不敬；再者玉皇大帝掌天，因此民眾不要指天，對玉帝會不禮貌。
建議供品在初八時，就要準備了，而在祭拜期間，也有禁忌要注意，第一是過程中不要對周遭的人說「快一點！」，這會被認為沒誠意，甚至有可能惹怒神明，再者，孩童不要對著天空噴水、玩BB槍等對空發射的物品，以免眾神下凡會驚嚇到神靈。
初八晚上10點過後，不可發出躁音，如果你的車子很吵，建議該時段過後就別騎車，以免吵到神靈，不過放鞭炮慶祝則除外，而拜天公的最佳時間，為初八晚上11點後至初九零晨，正零晨12則最好，有誇年的意思，中南部都會在半夜以放鞭炮來慶祝。
(中時新聞網)
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