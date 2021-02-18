天成飯店集團旗下位在阿里山山腳下的天成文旅繪日之丘自即日起至4月29日止推出「連名帶姓」住房專案，專案價格經濟客房2,300元起、親子三人房3,400元起、溫馨家庭房4,300元起，凡姓名中有與「天、成、文、旅、繪、日、之、丘」任一字同音的消費者，於周日到周五入住預訂此專案，姓名同音一字可再折抵房價500元，兩字同音每房至多折抵1,000元，其中經濟客房每房最低僅要1,300元起，等同兩人同行含早餐每人只要650元起。

冬末初春滿山遍野的櫻花海，是阿里山最燦爛的時節，讓擁有豐粹人文歷史的嘉義及遊憩資源豐富的阿里山，一直是春季國內旅遊的熱門景點。擁有「阿里山腳下最美飯店」美名的天成文旅－繪日之丘更為親子遊訪嘉義的旅宿首選，以注重在地文化為特色，融合阿里山、檜木、山嵐…等在地元素，打造宛如美術館般優雅的建築設計，館內採用活潑的設計與特色畫作妝點童趣空間，並巧妙運用燈光投射，打造溫馨的繪日印象，讓旅人們能夠在繁忙的旅途中，找到沉穩的氣息，帶給旅客像回「家」般無壓自在的舒適溫馨氛圍。

入住天成文旅－繪日之丘「連名帶姓」住房專案，享有優惠價格入住各式客房外，住宿期間內依房型規定入住人數贈送早餐，享受繪日珈啡提供的特色早餐，住客還可於每日下午3點至晚上7點半推出「茶聚」免費享用阿里山的高山茶與道地的茶點，每日早上10點至晚上10點免費使用飯店七樓星空童樂室，包含無限量享用現場共多達50種以上的古早味零食、糖果、餅乾、飲料與各式趣味小遊戲、手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，讓家人小孩們皆能在嘉享受歡愉氣氛，感受繪日之丘的無窮魅力，創造滿滿甜蜜回憶。

(工商 )