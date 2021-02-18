針對2021年春節前的中國人民銀行操作與往年差異較大，人行旗下的金融時報18日發文點出三大原因：一、受疫情影響。二、人行透過加強市場溝通穩定預期，引導市場關注利率而不是人行操作數量。三、人行操作更加精準。

金融時報報導，與往年相比，2021年春節前的人行公開市場操作比較有特點。2021年春節前人行總共投放人民幣（下同）4,300億元跨節資金，比2020年春節前少投放7,500億元，投放量在歷年春節前處於低位。

報導指出，受疫情影響，2021年春節前「就地過年」的人比較多，居民提現需求較往年明顯減少。此外，2021年春節時間比較晚，提現高峰與1月財政繳稅高峰錯開，而春節前財政支出又比較多，所以流動性缺口小於往年，因此人行確實沒有必要投放太多資金。

此外，人行透過加強市場溝通穩定預期，引導市場關注利率而不是人行操作數量，減少預防性資金需求。

在操作方面，人行操作更加精準，按需提供流動性，同時縮短操作期限，有利於節後及時收回資金。從市場運行情況來看，2021年人行透過精準操作，以比較小的操作量實現維護春節前後貨幣市場利率穩定的操作目標，避免春節前後資金大收大放和貨幣市場利率大起大落。

(工商 )