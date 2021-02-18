冬天為一氧化碳中毒的高危險期，台南市消防局平日宣導熱水器正確安裝方式不遺餘力，日前台南市玉井區1名老婦人特地至消防局玉井分隊，感謝隊員協助改善家中熱水器，「感謝你們認真執勤態度與為主動民眾著想的心」，讓當天上班的消防員們，溫馨滿滿，格外感動。

這名在玉井獨居的84歲洪姓婦人，對於熱水器的種類與危險並不了解，偶然之間看到玉井消防隊的宣導單，才發現自己家中密閉的廁所內的熱水器是屋外型熱水器，趕緊透過友人向消防隊申請遷移及補助。

玉井分隊平日宣導防範一氧化碳中毒不遺餘力。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

洪姓婦人原本將屋外型熱水器裝設於密閉的浴室內。（讀者提供／劉秀芬台南傳真）

消防隊接獲申請後，立即前往老婦家中查看，並用最短的時間協助申請改善，讓她覺得很可靠也很有安全感，因此決定要親自到消防隊拜訪感謝，也直呼台南市消防局平時宣導很用心很落實。

玉井分隊表示，民眾常搞不清楚熱水器的形式而將自身置於危險之中，洪姓婦人將屋外型熱水器裝設於密閉的浴室內，經申請後已輔導改善為安全的電熱水器，往後也會持續宣導類似的觀念與案例，讓玉井區的民眾更安全。

(中時 )