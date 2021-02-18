韓國浪漫愛情電影《今天決定我愛你》由知名女導演洪智暎以細膩手法執導，集合韓國人氣演員柳演錫、劉仁娜、崔秀英、李沇熹、金剛于等人共同演出，4對男女在新年的前一週各自遇到人生的轉捩點，他們能把握機會，揮別過往低潮，追求自己的幸福嗎？該片在韓國於疫情中上映，但演員們勤跑映後，在情人節檔順利成為新片冠軍。公佈的台灣版正式海報，可以看到電影中超強卡司，更充滿情人節浪漫味道。

片中有一段異國戀人即將結婚，由李東輝和大陸女星陳都靈演出這對即將步入禮堂的情侶，但女方家族家大業大，賓客名單竟高達1000人，讓在首爾小本經營旅行社的李東輝驚呆了，呈現異國婚不得不面對的文化和價值觀的差異，再加上存了好久的結婚基金意外被盜走，他不敢讓女方知道，但對婚事開始迴避的態度，讓一個人在韓國的未婚妻感到生氣又不安，兩人大起衝突，幸好有個風趣開朗的姊姊廉惠蘭努力為兩人當和事佬，讓這段異國戀又燃起生機。

李東輝在片中為了配合未婚妻陳都靈，90％的台詞都以中文發音，而且能演出情緒非常複雜的台詞，連導演都覺得李東輝表現相當出色，「這次的作品大家會看到嶄新的李東輝」，李東輝表示中文確實非常困難，他特別感謝媽媽的幫忙，「我媽媽是陸劇鐵粉，她也看過和我一起演出的陳都靈的作品，所以她很開心我可以和她合作，非常用心幫我準備台詞，才能讓我的中文變流利」，再加上目前韓國人氣綠葉廉惠蘭共同演出一對活寶姊弟，在電影裡非常搶眼。

李東輝經常在電影中演出懦弱的loser（失敗者）或是男主角的好朋友，但憑著轟動的韓劇《請回答，1988》裡的個性白爛的「娃娃魚」一角，常提供主角一堆沒用又白痴的智識而大受歡迎，打開知名度，也在台灣創下破億票房的電影《雞不可失》中扮演唯一認真辦案的警察，讓他的事業更上層樓。但私下的他和大銀幕的形象差距極大，他私下是韓國超級潮男，被許多韓國男生奉為「穿搭教科書」，更是各大品牌常請的合作對象，極為有型。該片將於3月12日上映。

(中時 )