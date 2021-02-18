休完農曆年假，109學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開女一級6強複賽今天起在臺北體育館連戰5天，衛冕軍世新大學首戰登錄12人全數得分、6人上雙，124比48輕取睽違2年重返6強的台灣體大，開季6度單場得分破百，本季12連勝持續唯一不敗之師，跨兩季則已17連勝，續寫隊史新高。

賽後教練何正峰謙稱，球隊連不連勝不重要，本階段先尋求晉4強，力拚連4季前進台北小巨蛋決賽，屆時2連勝贏球、順利2連霸才是終極目標。

世新上季在準決賽經過3度延長76比75氣走衛冕的佛光大學，冠軍賽再克文化隊學，撂下隊史UBA女籃首冠，本季除保留既有的奈及利亞籍中鋒伊思尤瑪，又網羅前菲律賓國家女籃195公分當家中鋒潔丹妮兒，為2連霸做好軍備，初來乍到的潔丹妮兒，本季預賽雖是初體驗，但無適應問題，預賽她11戰全勤，平均只打22分鐘，平均貢獻15.7分暫居本季第8，12.3籃板則高居第一，2.0阻攻僅次於台灣大學的邵雨。

就讀世新大學公共關係暨廣告學系碩一生的潔丹妮兒說，唯一任務是助隊順利連霸，今天首場複賽她先發打19分鐘，以11投中10超高命中率輕鬆攻下20分，外帶10籃板，開季12戰9度「雙十」縱橫禁區。

何正峰補充，潔丹妮兒不但UBA初體驗，更是生涯第一次在台灣過年，為了讓世新男、女籃幾名外援感受過年氣氛，何正峰除夕特別帶隊上外籍生回家圍爐、吃年夜飯，初二則逛三峽老街，透過拜年走春體驗放鞭炮、廟裡拜拜等活動，外援們都覺得很新奇、開心。

潔丹妮兒幾年前雖曾代表菲國家女籃來臺打瓊斯盃，也嘗過台灣食物，但對「年夜飯」感受很不一樣，她強調，在菲律賓耶誕節是最大慶典，意義應如同台灣的過年，但她沒過過台灣農曆年，所有的一切都很新鮮，拿紅包也讓她感覺很棒。

(中時 )