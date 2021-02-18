聯準會（Fed）周三公布1月底的會議紀錄，決策官員重申將維持超寬鬆貨幣政策環境很長一段時間，以助經濟復甦回到穩定成長的正軌，不過利率期貨盤顯示，Fed在2023年初就會開始升息，2024年底基準利率將升破1％。

根據這份會議紀錄，絕大多數決策委員認為去年底通過的9,000億美元振興方案，加上後續加碼的紓困措施與疫苗加快速度配送，「將可對今年的經濟活動帶來可觀的刺激效果。」

不過，決策委員同時強調，「疫情持續對經濟展望構成相當的風險」，他們深信「為了刺激經濟額外復甦，維持現有貨幣政策有其必要。」

會議紀錄指出，該次會議官員「贊同經濟距長期目標仍有很大一段距離，未來展望仍存在高度不確定性。」

該次例會決策委員全票通過維持基準利率於0到0.25％不變，同時持續進行購債方案，每月分別至少購買800億美元的美國公債與400億美元的房貸抵押證券。

會議紀錄提及，Fed計畫在失業率續降到一定水準與通膨率升至2％的政策目標前，都將不會調整利率，相關經濟指標出現大幅改善前，購債計畫也會維持不變。

不過，隨著近來美國經濟展望偏多，市場對於Fed下一波升息循環的預期也轉強，根據利率期貨盤顯示，Fed將於2023年初啟動升息，到2024年底時基準利率將升破1％大關。

根據利率期貨盤，Fed於2023年初啟動升息後，到2024年底時總共會升息超過1個百分點；相較之下，6周前市場預估同期間的升息幅度為0.5個百分點。

根據Fed的利率點狀落點預測，Fed內部官員預估基準利率會一路凍升到2023年底。

由於經濟指標開高，加上美股頻創歷史新高，市場因此揣測Fed可能被迫提早啟動緊縮貨幣政策，但Fed主席鮑爾多次澆熄市場此一預期，他強調就業市場未從疫情衝擊中完全復原前，貨幣政策就會一直維持寬鬆。

(工商 )