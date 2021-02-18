中科院研發的騰雲號大型無人機，其中1架今晚在台東失事，官員表示，傍晚失事的是舊型機，測試科目與訊號接收相關。

中科院現有4架騰雲號，兩架是舊型，兩架是新型，新型機的引擎直接向美方採購。

據了解，中科院研製的新型騰雲號，目前在做最後階段的研發測試，今年進行作戰測評，但距離量產成軍還有段時間。

中科院研發大型無人機多年，成果不佳，蔡英文總統於2017年說要量產，中科院才編列34億元預算，重擬研製騰雲號。在美方去年宣布售我4架MQ-9大型無人機後，中科院研發壓力大增，並加緊研製進度。

至於新版「騰雲號」，根據中科院在國防工業展介紹，其特色是中高度、長滯空、多酬載的大型全複材無人機系統；具備自主起降，多機操控，聯網導控和即時影像傳輸功能，可日夜間執行情蒐監偵。

據了解，新版騰雲號已於前年12月出廠，去年進行研發測評，預訂今年進行作戰測評。

(中時 )