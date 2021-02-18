星宇航空董事長張國煒再賣長榮航空股票！根據資料顯示，張國煒今(18)日透過投資公司轉讓2.9226萬張長榮航空股票，這是張國煒從2019年以來第5度賣出長榮航持股，這次出售的價位約落在13.5元區間，與去年受到新冠疫情跌到不到8元相比，算是等到了不錯的價位。

受到疫情衝擊，張國煒創辦的星宇航空2020年1月23日開航，但多條航線當時因此短暫停航，對星宇航空營運造成影響，該公司目前實收資本額80億元，額定資本額300億元。

不只是星宇航空，長榮航、華航等公司營運同樣面對重大衝擊，股價也遭到打擊，長榮航空在去年3月一度跌到不到8元，但隨著紓困方案、轉型運輸貨運等方式拯救營運表現，長榮航股價也回到疫情前逼近14元的價位，今日則是上漲0.15元或1.14%、以13.3元作收。

證交所公開資訊觀測站18日公告，長榮航空大股東FALCON INVESTMENT SERVICES LTD.（英屬維京群島商華光投資）申報轉讓2.9226萬張長榮航空股票。而FALCON為張國煒掌管投資公司。

張國煒從2019年總計5次(包括這次) 申報轉讓長榮航空股票。2019年11月首度申報，1個月出脫284張；2020年11月第3次申報後，出脫4465張，當月平均股價以14元計算，獲利有望超過6000萬元。

張國煒曾在2020年1月、2020年12月因股價不理想，申報後1張都未出脫。

(中時新聞網)