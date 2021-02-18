澎湖縣馬公市長葉竹林18日晚上驟然宣布退出國民黨，正式宣戰下屆澎湖縣長選戰投下震撼彈，葉竹林感慨表示長期受到黨內同志排擠，對藍軍心灰意冷，不如離去。

葉竹林說，明天將前往國民黨澎湖縣黨部了解作業流程，同時遞交退黨書。

曾擔任過兩任澎湖縣長的現任縣長賴峰偉再回鍋順利當選，澎湖藍軍流言蜚語不斷，面對下屆縣長選舉即將到來，黨內不滿聲浪持續發酵中。

尤其國民黨主席江啟臣宣布藍營現任縣市長優先提名繼續連任的第一人選，澎湖藍營率先發難有異議。

兼任國民黨中常委及澎湖縣黨部主委的澎湖縣副議長陳雙全、馬公市長葉竹林等都公開表示不認同。

同室操戈的兄弟嫌隙越來越激烈，多次明爭暗鬥或公眾嗆聲，澎湖藍營正式宣告分裂。

馬公市長葉竹林18日晚間宴請地方媒體春酒聚會，一時興起大吐苦水長期遭受黨內同志排擠，1月4日澎湖縣黨部工作會報中他已明白辭去副主委職務，詎料，黨內同志仍苦苦逼殺退無可退。

葉竹林無奈表示，此處不留爺、自有留爺處；既然澎湖藍營容不下他，他正式宣布退出國民黨，現階段施政重點仍落實馬公市鄉親服務。

(中時 )