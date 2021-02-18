85歲大導演伍迪艾倫（Woody Allen）曾遭前女友米亞法羅（Mia Farrow）控訴性侵當時年僅7歲的養女荻倫法羅（Dylan Farrow），之後的監護權官司更揭發了艾倫與荻倫法羅養女宋宜（Soon-Yi）的不正當關係，以及接下來幾年頗具爭議的發展。如今HBO也將推出紀錄片影集《伍迪艾倫父女之戰》（ALLEN V. FARROW）深入探討這樁好萊塢醜聞。

這部令人瞠目結舌的作品背後有著極其複雜的調查工作，包括一段段溫馨家庭影片、法院文檔、相關證據與關鍵錄影帶，以及從未公諸於世的錄音帶，並與米亞法羅、荻倫法羅、羅南法羅（Ronan Farrow）、家族好友卡莉賽門（Carly Simon）、檢察官Frank Maco、親戚、時任調查人員、專家，以及該案的相關第一手目擊證人等進行深度訪談，許多受訪者更是首次公開談論本事件。本紀錄片也將以更宏觀的角度探討伍迪艾倫的作品，解析並反思藝術家的私生活是如何影響公眾，甚至使得公眾重新評估該藝術家的成就。

不僅如此，還有許多親密片段，包括求婚示愛的甜蜜片段，2人共同歷經10年，聯合創作多達13部頗具影響力的電影，躍升成為好萊塢最有影響力夫婦之一。但隨著時間的流逝，兩人的關係越來越複雜，所有的功成名就檯面下其實更是暗潮洶湧。《伍迪艾倫父女之戰》也將探討創傷所帶給家庭的影響與破壞，以及伴隨著指控而產生的懷疑與反彈聲浪。

該作品撼動了美國機構與當地文化，全面影響了政策改革，同時也引發了深遠的全國討論。這部作品榮獲各大影視獎項的肯定，包括兩項奧斯卡提名、艾美獎等多個肯定。《伍迪艾倫父女之戰》22日（一）上午10點於HBO GO上線。

(中時 )