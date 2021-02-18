百萬YouTuber蔡阿嘎和老婆二伯，婚後陸續生下兒子蔡桃貴、蔡波能，一家四口深受網友喜愛，近日農曆新年7天連假結束，他們一家也從老家嘉義回台北，二伯就發現一件比收假更殘酷的現實，意外引發不少網友共鳴。

二伯在Instagram曬出連假最後一天和朋友相聚溜小孩的照片，只見她坐在沙池中，紮起馬尾，穿著白T搭配牛仔褲，看來還在回味愜意時光，同時坦言新年假期結束，回到台北一量體重，竟多了2.5公斤，讓她忍不住哀傷喊：「這應該是比收假更殘酷的現實了。」相信應該戳中不少網友的心聲。

二伯過完年胖了2.5公斤，讓她哀嚎比收假更殘酷。（圖／翻攝自IG）

事實上，二伯之前生完二胎，曾透露自己月子過太爽，導致產後體重增加，但她也分享產後甩肉的秘訣，強調「產後3個月是黃金瘦身時期！」除了仰賴簡單飲食之外，每周都會安排運動2次，每次時間介於10至20分鐘之間，目前她已瘦回生蔡波能前的體重，現在目標則是朝向未生產前的狀態，而她也說過運動不只是想減肥，也希望因此鍛鍊體力，才能比較有力氣和兒子們玩。

另外，大部分民眾都在初六開始上班，初五陸續返回工作地，而二伯前幾天就分享，自己向蔡阿嘎提出想在北港多住一晚再回台北，蔡阿嘎不但秒答應，還先回家洗衣服、整理家裡，更拍下成果照以示證明，新好男人形象被眾人大讚是神隊友、典範老公，直呼二伯真的嫁對人了。

(中時新聞網)