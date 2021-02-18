日本知名聲優茅野愛衣早前於廣播節目中提到自己參拜了靖國神社，以祈求平安，並稱神社是個「讓人心情好的地方」，引起中國網民強烈不滿，揚言要抵制其聲演的作品，並出征到其Twitter表達不滿。茅野愛衣昨日就事件發表道歉聲明稱自己認知不足，並將該集影片轉為私人，惟中國網民對道歉不買帳，堅持繼續封殺。

星導網報導，茅野愛衣於本月11日在YouTube上載了第152集的Podcast影片，在影片中表示自己到了靖國神社參拜，祈求平安，但因其聲優的身分及敏感的日期，引起中國網民的強烈不滿，批評她的言論是「相當程度的挑釁及冒犯」，更出征到其Twitter及揚言抵制，要她「滾出中國市場」。

茅野愛衣就事件發表道歉聲明，稱經過反思及檢討後決定將有關影片轉為私人，就自己的認知不足而道歉。然而道歉並未能挽回中國網民的支持，有網民認為道歉並未足夠，亦有人表示支持Bilibili（中國影音平台，俗稱B站）對她「全面封殺」。

不過，也有中國網民認為茅野沒有做錯，不用道歉，「某些奇怪的網民神經特別敏感甚麼都能扯到政治」、「根本不用道歉！」等。

茅野愛衣是日本著名的聲優，曾為多套動畫配音，包括《鬼滅之刃》、《刀劍神域》及《未聞花名》等。

(中時 )