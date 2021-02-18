台南市政府勞工局配合政府「中高齡者及高齡者就業促進法」，3月起將開辦「中高齡職訓專班」與「中高齡就業博覽會」，輔導中高齡及高齡者失業勞工習得一技之長，並積極開發就業機會，以協助重返職場。

勞工局局長王鑫基表示，勞工局今年預計辦理4場大型就業博覽會、2場中型徵才活動及超過200場的小型徵才活動；為協助民眾就業，新的職業訓練課程將陸續開辦。

為協助市民工作技能提升，勞工局將開辦「美容美髮類」、「電腦資訊類」、「餐飲服務類」、「專業服務類」、「專業設計類」等36班次職前訓練，以及35班次「照顧服務員職業訓練」，並繼續規畫辦理廣受好評的「勞工領袖大學」課程，以提升在職勞工管理職能。

王鑫基進一步說，考量現今社會雙薪小家庭占多數，婦女懷孕、生產後選擇到宅提供坐月子服務的需求逐漸增加，鼓勵中高齡者能投入到宅坐月子服務行列，今年新增辦理「到宅坐月子服務員培訓班-中高齡專班」，結合中高齡者生活經驗，培育第二工作專長，促進再就業。

職訓就服中心主任梁偉玲表示，新年新氣象，除針對中高齡、高齡族群規畫不同的就業服務措施，另頗受青年求職者好評的職涯發展服務，今年將新增辦理「青少年職能體驗工作坊」，結合職涯性向評測與實作體驗，在職業試探中協助青少年探索未來職涯方向，提前做好就業準備。

相關就業及職訓服務可電洽職訓就服中心06-6330820，或加入「台南工作好找」、「職訓繽紛台南滿分」、「臺南呷頭路」等臉書粉絲團，將可獲得最新的就業資訊，歡迎民眾多加利用。

(中時 )