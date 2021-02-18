《角頭－浪流連》演員們勤跑映後活動。（巧克麗娛樂提供）

監製張威縯拍電影著重「故事」，讓《角頭》系列電影票房屢創佳績。（巧克麗娛樂提供）

春節賀歲電影《角頭－浪流連》18日全台票房正式破億，成為台灣2021年首部票房破億國片，對此，飾演男主角「阿慶」的鄭人碩表示：「看到大家『億』起努力的成果，覺得很感動，很感謝支持《角頭－浪流連》的觀眾，我要用力擁抱你們。謝謝大家陪我們『億』起浪漫。」他也不忘打歌：「阿慶一定會陪你到最後。」而女主角謝欣穎則開心表示：「感謝全台支持的觀眾，除了感謝還是感謝！」

《角頭》系列電影屢創票房佳績，《角頭》全台票房8000萬，《角頭2：王者再起》則將票房推進到1.27億，《角頭-浪流連》上映短短2週票房衝破億，可望超車《角頭2：王者再起》，除了後勢看漲，也寫下台北與中南部票房1比5.7的台灣電影新紀錄，監製張威縯表示：「中南部票房能撐到將近6倍，真的史無前例。」他表示《角頭2》的時候，台北與中南部票房是1比4.5，對於 《角頭》系列每次出擊都能打破紀錄，很感動也很開心。

張威縯很感動影迷和粉絲的力挺，有死忠粉絲甚至看了13次，「我們映後活動跑了三個地方，他們三個地方都出現」，他難忘有一個台中年輕男粉絲，從台中場追到台北場，「鄭人碩看到，問我說『他怎麼又出現了』，那位粉絲8刷，還排隊等著和演員合照，我趕快跟他說，你過來，先來拍，拍完早點回家。」張威縯說：「很感謝鐵粉的支持，但是我也是當爸爸的，看了會心疼。」

《角頭－浪流連》票房開長紅，會不會讓《角頭》影集開拍加快腳步？對此，張威縯表示仍然按照原定計畫，五月才會啟動拍攝，他從《角頭1》就堅信「慢工出細活」，劇本修到好才拍，「我拍片一向先和演員談，角色配置、個性，慢慢聊，聊得差不多了，演員進入狀況了，才會給劇本」。被問最近和演員勤跑映後活動，會不會睡眠不足？張威縯笑說自己不愛睡覺，從年輕時就一天頂多睡4小時，「跑完映後活動，回家還會修《角頭》影集的劇本」。

(中時 )