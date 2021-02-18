電影《皇家賓館》改編自北海道女作家櫻木紫乃近距離觀察出沒賓館的女人，所寫下的短篇故事集，榮獲第149回直木獎，獲得宮部美幸、桐野夏生、渡邊淳一、北方謙三等評審一致好評。找來以《全裸監督》等作的武正晴執導，以及以《阿淺來了》家喻戶曉的女星波瑠飾演賓館老闆的女兒雅代一角，這個角色也等於是櫻木紫乃自身的投影，帶領觀眾一窺愛情賓館中，那些女性身影背後的複雜故事。

身為一個總是像旁觀者般穿梭在愛情賓館各個角落，看盡客人百態的角色，波瑠表示自己全片最喜歡的場景是和2名賓館員工一同躲在儲藏室喝茶、吃橘子，聽著牆的另一端男女激情的喘息聲，「那個空間雖然狹小混亂，對雅代而言卻是最舒適自在的地方，對我而言也是如此」。除了旁觀他人的情慾世界，雅代也偷偷暗戀著松山研一飾演的情趣用品業務員。一場在賓館即將結束營業前，2人在賓館房間獨處，各自脫下身上衣物準備袒裎相見的戲，更是讓波瑠直呼害羞。

在片中化身情趣用品業務員的松山研一，因工作需要，必須隨身攜帶各式按摩棒到處示範多功能用法，對於此次演出，松山研一坦言，「我覺得拍戲時讓自己安下心來是非常重要的。而拜武正晴導演所賜，過程非常順場，現場呈現出一種靜謐的氛圍，因此很順利地完成了拍攝。」

出生於東北青森縣的他，飾演從東北跑到北海道發展的業務員，講著一口青森方言也格外有親切感，「片中許多台詞都是我自己平常有在講的方言，因為我飾演的角色是個生長在地方鄉鎮的人物，所以也讓我對方言有了許多思考」導演武正晴也表示，由松山研一來演出這個角色特別有趣，「松山先生給人一種木訥的感覺，和這悠哉的情趣用品業務員的角色非常契合。他平常說的就是青森方言，所以我也沒有硬要他改腔調，就讓他照常說話。每次他那青森口音一出現的瞬間，實在是非常棒！」該片明（19日）在台上映。

(中時 )