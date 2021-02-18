美國總統拜登顧問致函我經濟部隊支援車用晶片表示感謝，部長王美花今表示尚未收到這封信，側面了解全球車廠缺晶片問題有得到改善。至於台美第二場產業視訊會議，將以5G、電動車為主題，經濟部研判最快可在5、6月舉行。

外電報導美國總統拜登最高級經濟顧問狄斯(Brian Deese)致函王美花，除請求協助解決車用晶片並表達感謝，但王說自己是看到媒體報導才知道，經詢問外館也沒有收到信，表示未來了解內容後會再跟外界報告。

從去年底開始，歐美就陸續向台灣表達車用晶片不足問題，之後經濟部找了台積電等晶圓代工廠協增產。本月5日，台美進行第一場半導體產業合作視訊會談，也觸及車用晶片供應。近日白宮與美國汽車業者針對車用晶片短缺開過會議，外電報導，狄斯乃就台灣出力協調晶片製造商幫忙發函向王美花致謝。

王美花說，繼上次會議後，我方半導體業者已在想辦法克服問題、努力增產。就她側面了解，全球車廠缺晶片有得到改善。只是除了車用晶片外，包括電動車、5G、高速運算等也推升晶片需求，預料全球晶片短缺會是長期問題。

至於台美產業視訊對話第二場召開間，經濟部研判，因拜登政府任命的貿易代表戴琪尚在走聽證程序，之後才有與我實務接觸的副貿易代表任命，須等對方人事穩定後才能談下一步。因此3月份要開第二場不太可能，可能要到5、6月左右才會舉辦，主題則聚焦5G、電動車，邀請兩邊業者參加。

而之前教育部打算斥資96億元，與台成清交4大學合作設立半導體學院，連續12年培育4800名半導體碩博士人才計畫，今也由行政院院長沈榮津邀集各部會在經濟部開會，包括台積電董事長劉德音、力積電創辦人黃崇仁、鈺創董事長盧超群都參與。

王美花表示，教育部的《國家重點產學合作人才培訓創新條例》這個會期會送立法院，這個條例很大精神是沙盒創新，要鬆綁法規，所以邀集各界交換意見。會中就是討論未來課程怎麼設計、學院怎麼運作等。出資部份，會要求業界比例不低於政府。

(中時 )