智擎（4162）胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE）營運大報喜！受惠日本市場銷售暢旺，帶動歐亞地區第一期銷售里程碑達標下，預計2000萬美元（約新台幣 5.6 億元）銷售里程碑授權金將入袋，約可貢獻EPS約3元。

智擎的安能得是授權給歐洲公司，再轉給日本公司代銷售，該新藥在2020年3月取得日本新藥上市許可，第二季底才開始銷售。由於日本胰臟癌病患數不少，也讓安能得銷量大增，目前日本營收比重已佔歐亞市場的四成，此次銷售里程碑授權金主要來自日本市場貢獻。

根據2017年日本厚生勞動省統計資料顯示，胰臟癌高居日本男（女）性癌症死亡原因第五（六）位，每年死亡人數達22,000人以上，且轉移性胰臟癌是高度惡性致死率極高的疾病，治療目標通常為控制疾病進程及延長存活期。

智擎表示，據臨床試驗結果顯示，接受過標準藥物療法失敗的胰腺癌病人，改由接受安能得併用5-FU/LV 療法後，整體存活期、無惡化存活期及腫瘤反應率，在臨床統計學上皆有提高。

營運穩定成長的智擎，去年營收3.87億元，年增23.3％，該公司今年1月營收0.22億元，年成長率高達71.1％。

智擎18日公告，旗下胰腺癌新藥安能得（ONIVYDE），在歐亞地區已達第一期銷售里程碑，將收取 2000 萬美元（約新台幣5.6億元）銷售里程碑授權金。

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