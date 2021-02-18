考試院院會今通過，109年度各級政府節省經費挹注退撫基金金額，達新台幣135億10萬2254元。會同行政院確定後，將依法定作業程序，通知各支給機關辦理111年度預算編列與撥付退撫基金等事宜。

考試院表示，公務人員年金改革於107年啟動後，依據公務人員退休資遣撫卹法及政務人員退職撫卹條例等規定，退休公（政）務人員調降月退休(職)金與優惠存款利息後，各級政府每年節省之退撫經費支出，應全數挹注退撫基金，其金額由考試院會同行政院於退休公（政）務人員每月退休所得調降後次年3月1日前確定。

考試院指出，107年下半年年金改革節省經費公(政)務人員約60億元，108年則為119億5,532萬596元；107年至109年合計315億2,999萬267元。

考試院金院會通過，銓敘部函報109年度各級政府「退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費挹注退撫基金金額」新臺幣135億10萬2,254元，於會同行政院確定後，即依法定作業程序，通知各支給機關辦理111年度預算編列與撥付退撫基金等事宜；經確定挹注基金金額，將同時揭露於銓敘部及公務人員退休撫卹基金管理委員會網站。

(中時 )