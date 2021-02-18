慕尼黑安全會議主席警告兩岸軍事衝突風險。(示意圖／達志影像shutterstock提供)

兩岸關係持續緊繃，全球最重要的國際安全論壇德國「慕尼黑安全會議」將於19日揭幕，美國總統拜登也將與會。會議主席伊辛格（Wolfgang Ischinger）日前警告，目前全球最可能爆發軍事衝突的熱點就在台海。至於為何伊辛格在此時提出台海衝突，國民黨文傳會副主委李永萍昨(17日)在政論節目中直言，「重點是警告，希望最壞的事情不要發生！」

創立於1963年的慕尼黑安全會議，每年吸引超過70個國家的元首、政要、國會議員、企業領袖及媒體與會，被喻為「外交與國防領域的達沃斯論壇」。不過，會議主席伊辛格日前接受「德國第一電視台」（ARD）每日新聞（Tagesschau）網站訪問時警告，目前全球最可能爆發軍事衝突的熱點就在台海，呼籲歐美各國盡速就對中關係加強協調。

對此，李永萍17日在政論節目《少康戰情室》中談到，實質上美中關係有更緊張，或者在某些關係上更強硬，可是會回到歐巴馬時期大陸學者給大家的觀念，就是「鬥而不破」，美中兩邊是鬥爭、競爭關係，但不會破。

但這時候為什麼慕尼黑會議特別提出警告，說台海情勢緊張？李永萍認為，當美國願意回到國際社會，國際社會才會比較願意發聲，因為講了有人聽，「講得很緊張，重點是警告，希望最壞的事情不要發生！」

另外，在慕尼黑安全會議中，各國高層官員及專家會在此就國際重大安全問題闡明立場、交換意見，會後沒有決議，也不會發布宣言，但這場會議一直是觀察歐美各國相關政策立場的重要「風向標」。

(中時新聞網)