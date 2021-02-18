因應元月開放萊豬進口，農委會18日表示，四年投入128.3億元、推動八大輔導措施，助養豬產業全面轉型升級，其中，經費比例最高為推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級，達40.16億元，其次是輔導養豬場現代化轉型升級的34.81億元，以及保障豬農收益、穩定產銷的33億元。

農委會今赴行政院會報告「養豬產業全面轉型升級並建構肉品冷鏈示範體系」產業輔導方案，並詳細說明養豬產業百億基金用途。

農委會指出，在歷經口蹄疫成功拔針及非洲豬瘟防疫有成，此時正是台灣養豬產業脫胎換骨關鍵時刻，面對國際新興動物疫情及全球氣候變遷之外在環境挑戰，以及區域經濟整合與貿易自由化開放等多元衝擊下，國內養豬產業更應結合產官學研量能有效提高種豬育成率、降低生產成本、改善經營環境、強化外銷佈局及完善產業鏈加值等實質效益，提升我國養豬產業整體體質及永續競爭力。

四年中程計畫總經費128.3億元共八大方向，包含一、保障豬農收益、穩定產銷33億元（25.7％）；二、豬隻死亡強制保險、增加保費補助8億元（6.2％）；三、策略性拓銷出口台灣豬5.8億元（4.5％）；四、推動屠宰場現代化及肉品冷鏈升級40.16億元（31.3％）；五、輔導養豬場現代化轉型升級34.81億元（27.1％）；六、加強國內章Q豬肉產品檢驗與查核1億元（0.8％）；七、鼓勵業者標示並使用國產畜產品1.53億元（1.2％）；八、多元整合行銷養豬產業4億元（3.1％）。

(工商 )