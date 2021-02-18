藝人王中平將拍攝新八點檔《黃金歲月》，不過他過年前赴宜蘭和朋友拍攝老車翻新節目，發生意外摔傷濺血，頭縫了12針、下巴縫了7針。如今休養2周，王中平身體恢復不少，他回想當時情況仍餘悸猶存，「當天中午和朋友聚餐，幫朋友指引倒車時，不小心跌進1公尺深水溝」，本來手要握著欄杆，沒想到欄杆鬆掉，整個人慘摔進水溝，「我生平第一次搭救護車，就是那一天！」

老婆余皓然得知後相當緊張，還在臉書寫下「老王呀！老王，問你縫了幾針你說不知道，問你有沒有照片子你說沒有，我現在看到別人的po文才知道這麼嚴重，你是傻了是不是？」他坦言當時剛撞完，整個人昏昏沈沈，是後來工作人員、朋友告知，才知道傷勢不輕，下巴有4、5公分及後腦3、4公分傷口。

由於接下來將進新劇組，王中平坦言，當時在醫院很忐忑，「很怕影響新戲，且醫生要幫我縫後腦時，要幫我剃頭髮，我還想說拜託醫生剪少一點，醫生就罵我『頭髮剪少就縫進傷口！』」，所幸大年初四當天他已全數拆線，復原狀況良好。

因為受傷，過年期間王中平沒特別走春，僅大年初三和老婆去天母古道爬山，不過王中平笑說「人很多，走完回來頭就痛，雙腳鐵腿也在痛」。此外由於傷及下巴，過年期間美食當前，王中平嘴巴也不能張太開，他自虧「希望有因為這樣瘦一點」。

(中時 )