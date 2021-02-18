菲律賓中部宿霧地區一個多月來新型冠狀病毒確診病例數攀升，菲國衛生部官員今天說，從當地病患身上發現2種本土的變種病毒株，兩者可能有關。

有線電視新聞網菲律賓台（CNN Philippines）今天報導，菲律賓大學2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）研究團隊OCTA發布報告表示，宿霧市（Cebu）耶誕和新年假期後病例攀升已持續一個多月，每天新增200多例病例。

研究人員表示，與其他城市相較，宿霧市新增病例3週來都居冠，遠高於去年12月初平均每天新增7例確診的情況。

不僅在宿霧市，鄰近的曼達威市（Mandaue）、宿霧省塔里沙市（Talisay）和拉撲拉撲市（Lapu-lapu，又稱拉普拉普市）染疫人數也在攀升。

新聞網站Rappler和ABS-CBN新聞網報導，菲國衛生部中維薩亞斯區（Central Visayas）首席病理學家羅瑞契（Mary Jean Loreche）今天說，菲律賓基因體中心（PGC）在50個樣本中，發現37個樣本出現一到兩種令人關注的病毒變異。

她說：「在50個樣本中的29個樣本，這兩種變異同時出現。」

羅瑞契說，這些樣本來自宿霧市、曼達威市、拉撲拉撲市和宿霧省。

她說，這2種變種病毒株分別是E484K和N501Y，但目前還沒有正式名稱。

中維薩亞斯區流行病學和監控單位官員朱艾索拉（Junjie Zuasola）說，這是菲國「本土的」（homegrown）變種病毒。

他說，新變種病毒可能是宿霧地區病例數攀升的主因之一。

另一方面，馬尼拉都會區17位市長今天以9比8票數通過，建議中央政府3月起鬆綁大馬尼拉地區的「一般社區隔離」，改為最寬鬆的「調整版一般社區隔離」（MGCQ）以振興經濟。

不過，世界衛生組織（WHO）駐菲代表阿貝亞辛格（Rabindra Abeyasinghe）告訴菲律賓國營的「人民電視台」（PTV），鑑於當前疫情和變種病毒傳播，以及要等到大量菲律賓人接種疫苗「還有許多個月，如果我們現在大規模放寬（隔離）措施，我們可能會看到病例暴增和醫療（體系）不堪重負的情況」。

菲律賓今天通報2019冠狀病毒疾病新增確診感染1744例、96人不治，累計確診病例達55萬5163例，已有1萬1673人病逝。

(中央社)