申河均（左）、呂珍九出席《怪物》記者會。（friDay影音提供）

近年來活躍於綜藝真人秀節目，並以傲嬌又愛碎碎唸的個性廣受觀眾喜愛的「美大叔」李瑞鎮，相隔2年接拍電視劇，攜手在《梨泰院Class》中飾演變性人的李珠英，帶著燒腦新作《聲死一線TIMES》重磅回歸小螢幕！2人在劇中必須透過電話，跨越時空拼湊真相，合力阻止總統遇害身亡的事件。

該劇在16日舉辦發佈會，2人互動趣味，李周映更虧李瑞鎮頂著零下低溫，頂著強風在屋頂上拍戲時，「霸佔2個暖爐」，讓幼稚的李瑞鎮忍不住拿起吸管戳她。對於接連續2部戲都是同一家電視台，李瑞鎮不改老實又傲嬌個性，「並非因為我是電視台的粉絲才這麼做，而是因為喜歡這齣劇的體裁才接演的」，可愛的舉動及發言令現場爆笑不斷。該劇21日起，每週日、一在friDay影音、愛奇藝國際站、LINE TV播出。

另一部燒腦劇，23歲「國民男友」呂珍九睽違2年終於回歸，搭檔46歲影帝申河均合作新劇《怪物》，敘述被發配邊疆的2位菁英警察，為了抓住連環殺人犯而打破法律與原則，是部刻劃人類多面性的心理驚悚作。2人在劇中是對立關係，申河均爆料呂珍九一開機就會變臉，呂珍九也羞喊希望之後可以再合作一部和樂融融的作品。

該劇於18日舉辦記者會，呂珍九提到自己是童星出身，9歲時曾在《沒禮貌的傢伙們》演過申河均的童年時期，更甜喊「一直很希望能與前輩再合作」，申河均則搞笑回憶，當初有在片場看過小時候的呂珍九，「一想到是這麼帥的人來演自己的童年時期，就覺得壓力很大」，引起全場爆笑。《怪物》20日起，每周六、日早上10點在friDay影音播出。

(中時 )