護理工作辛苦繁重，台灣護理師荒嚴重，流動率高，為了把人才留下來，屏東基督教醫院、枋寮醫院、寶建醫院3家醫院「超前部署」，與美和科技大學簽訂合作意向書，提供學生每月1萬元的生活獎助學金，把護理生力軍留在醫護界。

根據衛生福利部全國醫療資訊網台閩地區護理人員統計，截至今年1月底護理人力執業率僅59.7％。屏東基督教醫院院長余廣亮指出，台灣不缺護理人員培育，但真正投入醫護工作的卻只有6成，顯示護理人員的就業率和長期留任意願偏低。

美和科技大學與屏東基督教醫院、枋寮醫院、寶建醫院3家醫院今簽訂合作意向書，提供學生每月1萬元的生活獎助學金，希望網羅護理生力軍。（潘建志攝）

屏基、枋寮醫院、寶建醫院3家醫院為了網羅護理人才，與美和科大合作，提供該校護理系五專三年級、二技一年級及四技二年級共80名學生實習，每月並提供1萬元生活獎助學金至完成學業，取得證照後至3家醫院任職，時間2年半至3年，依合約內容而定。

美和科大校長翁順祥說，合作可創造三贏，學校能促進產學合作、打造教學實習平台；學生能結合理論與實務，畢業即就業，經濟弱勢學生更能安心就學；醫院能培育人才，有助於護理照護及醫療相關人力的穩定。

寶建醫院院長黃裕堯說，目前醫療行業蓬勃發展，護理人才十分欠缺。美和有50多年護理專業背景，希望藉由策略聯盟留住在地人才，一起推廣在地醫療，讓屏東人能就近就醫，免舟車勞頓之苦。

另外高榮大武分院預計明年9月啟用，屆時高屏地區的醫院護理人力恐將重新分配，屏3家醫院簽下為期5年的合作，可望緩解護理及醫療人力不足的衝擊。

(中時 )