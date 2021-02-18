中央疫情指揮中心指揮官陳時中18日接受電台專訪表示，原本向德國BNT直接洽談500萬劑疫苗，由於德國BioNTech公司將台灣在內的大中華地區代理權都授權給中國的上海復星醫藥公司。因此，台灣在和BNT談判過程中，受外力介入而生變。他對此放話，是「有人不希望台灣太高興」。藥師林士峰認為，衛福部繞過代理商直接跟總公司談，明擺著「想走後門怕被代理抓到」。

陳時中昨(17日)受訪時抱怨，去年底原本要宣布，和德國BNT談成500萬劑新冠疫苗採購協議，台灣在談判過程中，一路都很擔憂有外力介入，才遲遲未公布廠牌。但最後一刻因「政治外力介入」，協議暫緩。但據《路透社》18日報導指出，德國BNT（BioNTech）公司透過電郵發表聲明，計劃提供疫苗給台灣，協助世界各地終結疫情。

藥師林士峰。(圖/翻攝自臉書)

外傳我透過COVAX取得的20萬劑AZ疫苗，最快下周將從德國法蘭克福空運來台，由華航負責運送。中央疫情指揮中心今回應稱，下周才會確定AZ疫苗的供貨時程，並針對劑量做最後確認。

藥師林士峰今天(18日)在臉書貼文分析，陳時中繞過代理商，直接跟總公司談，一路上很擔憂有外力介入，才遲遲未公布。這明擺著想走後門怕被代理抓到吧！不要只牽拖別人，就不管規則跟是非了。

藥師林士峰臉書。(圖/本報資料照)

(中時新聞網)