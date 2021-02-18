由《逃出立法院》導演王逸帆執導劇情短片《洞兩洞六》18日在台北樂生影城舉辦首映會，導演王逸帆率領古峰、黃大旺出席，王逸帆表示因當兵時受到的總總壓迫萌生了該片的想法，同時也認為軍中也就是整個社會的縮影，3人也開心暢聊各自當兵時遇到的趣事。

25歲的古峰透露是演完該片後才去服役，「小孩出生一周就被抓進去，新訓前15天還難過到哭，覺得讓老婆一個人照顧很抱歉，她是穿著我的衣服餵奶，讓小朋友不要忘記我的味道」，只能透過每天短暫的「50分鐘洗＋打（洗澡加上打電話）」，洗完戰鬥澡就去排隊領手機，聽聽妻兒的聲音。並表示跟片中的遭遇真的一模一樣，為了趕快順利退伍跟家人相見，他也只能全部都忍住，「只要一逮到什麼就會大罵」，連稍微低頭吃飯，都會被問說「你很委屈嗎？」用餐時間不小心掉筷子，也會被罵「你掉寶啊」，執行官甚至大吼到嗓子啞掉，又換了一位過來繼續罵。

黃大旺也分享自己當初進軍營的第一個晚上就遇到921大地震，讓他一輩子忘不了，「新訓活動都先減緩，也有想辦法讓新兵們打電話回家報平安」。王逸帆則說某次站哨時，看到監視器裡出現一名穿著便服的女子，讓他嚇得趕緊跑去按警報器，看到長官對了比了個「噓」的手勢，王逸帆也不敢多問，至今不知道是鬧鬼還是真人。該片19日正式上映。

(中時 )