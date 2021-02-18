中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天透露，原本向BNT洽談500萬劑疫苗，甚至連新聞稿都準備好，卻因「外力介入」而生變，是政治力上的壓力，但無法證實是上海復星攔截。對此，國民黨前立委孫大千質疑，這個「外力」是上海復星還是民進黨內某個派系，破局原因是否因上海復星不願圖利民進黨內某一派系，以及不想涉入台灣的政壇弊案？

孫大千在臉書指出，陳時中把話說清楚真的有這麼困難嗎？並羅列陳時中始終不願意面對的5個問題，首先，採購過程中是透過哪幾個廠商？是誰把這些廠商介紹給疫管署的？和某位民進黨立委有沒有關係？

孫大千說，第二，所謂的「因外力介入，最後生變」。這個「外力」指的究竟是上海復星醫藥集團，還是民進黨內的某一個派系呢？

孫大千指出，第三，明明購買的就是同一種疫苗，為什麼要排除東洋，而改由其他廠商擔任中間人呢？東洋當時是否有承諾政府會負擔冷鏈設備的建構經費呢？倘若如此，怎麼會說當時的冷鏈技術跟不上呢？

他表示，第四，只要取得的是輝瑞／BNT疫苗，就算要透過上海復星醫藥集團，又有什麼大不了的呢？難道民進黨的意識形態遠高過台灣人民的健康安全嗎？第五，最後破局的原因，是不是因為上海復星醫藥集團不願意圖利民進黨內的某一派系，以及不想涉入台灣的政壇弊案呢？

(中時 )