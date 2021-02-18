9日正式啟用的瑪家鄉專五道路，今年春節8天申請入山人次達725人，是去年全年的快3倍，瑪家分駐所加派人力幫民眾申請入山證。（內埔警分局提供／潘建志屏東傳真）

屏東縣瑪家鄉專五道路9日啟用，因通往多處登山步道及賞櫻祕境，今年春節8天申請入山人次達725人，是去年全年的快3倍。登記入山的人潮湧入瑪家分駐所人潮爆量，內埔警分局因此緊急加派人力，配合政府防疫政策並協助民眾辦理。

內埔警分局統計，專五道路啟用至春節連假結束，8天臨櫃至瑪家分駐所申請入山共265件752人，比起2020年全年臨櫃申請的108件272人，人數近3倍。因申請人潮湧入加上配合防疫政策，人手嚴重不足，分局只能增加人力，協助民眾量額溫及填寫資料。

內埔警分局指出，瑪家鄉山地管制區範圍涵蓋北葉村及瑪家村，均經國防部會同內政部畫為管制區並公告，專五道路為貫穿兩村的主要道路，於2016年經縣府公告為專用道路，西起禮納里部落，東至舊筏灣部落，全長8公里，民眾須依法申請才能入山。

內埔警分局長蔡耀順表示，民眾進入山地管制區應依法申請，避免「爬黑山」，若發生突發事故也能即時救援，保障生命安全。對於白賓山長期登山者將依「人民入出台灣地區山地管制區作業規定」，一次性核予90天期程；對快速登山客入山申請作業也將研議簡化申辦流程，紙本查核誤後先行發給證明，避免民眾等待時間過長

(中時 )