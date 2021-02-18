美國換人執政，拜登、葉倫及鮑威爾對擴大刺激消費、擴大財政支出及加碼貨幣寬鬆有共識，預期股市資金行情可望延續，台股後市看俏。

日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，觀察台股產業，原物料漲勢稍歇，農曆年開工率因新冠疫情及終端需求強勁，反而較往年好，半導體、5G供應鏈、貨櫃、塑化、紡織、自行車等族群持續看好。

此外，支撐多頭的兩大因素，包括貨幣政策寬鬆與經濟穩步復甦並未改變，建議投資人，市場拉回即是買點，可布局台股基金。

(工商 )