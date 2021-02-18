股市資金行情可望延續 台股後市看俏 21:202021/02/18 工商 孫彬訓 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國換人執政，拜登、葉倫及鮑威爾對擴大刺激消費、擴大財政支出及加碼貨幣寬鬆有共識，預期股市資金行情可望延續，台股後市看俏。 日盛MIT主流基金經理人陳思銘表示，觀察台股產業，原物料漲勢稍歇，農曆年開工率因新冠疫情及終端需求強勁，反而較往年好，半導體、5G供應鏈、貨櫃、塑化、紡織、自行車等族群持續看好。 此外，支撐多頭的兩大因素，包括貨幣政策寬鬆與經濟穩步復甦並未改變，建議投資人，市場拉回即是買點，可布局台股基金。 利多簇擁 概念股長線釣大魚 新春第二個交易日 台股早盤小漲 (工商 ) #台股 #資金行情 #延續 #後市看俏 #拜登 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣權王－ABF強強滾 南電、欣興後市俏 04:102021/02/18 證券．權證 MSCI季度調整 影響台股資金流出 僅65億 04:102021/02/18 金融．稅務 秋冬防疫成效佳！首波AZ疫苗最快下周抵台 短期商務來台 3月後有望重啟 04:102021/02/18 財經要聞 金牛奔騰！ 台股最佳新春紅盤 04:102021/02/18 財經要聞 台南流當車老闆毒趴後慘死 妻悲PO靈堂照：給大家看你帥樣 13:442021/02/18 社會 《台北股市》盤中焦點股：威致、撼訊、時碩工業、裕民、陽明、四維航 10:012021/02/18 財經 操盤心法－台股牛氣沖天，漲勢有望延續 04:102021/02/18 證券．權證 《汽車股》和泰車估今年車市規模縮至44萬台 拚一條龍服務 11:082021/02/18 財經 業績耀眼 台積電大聯盟牛運當頭 04:102021/02/18 產業特刊 晶片缺貨難解 和泰車下修全年車市至44萬台 15:472021/02/18 財經 台股不只是資金面推升 金管會提醒投資人必做4件事 15:512021/02/18 財經 財經熱門新聞 撐了1年終於等到好價位？ 張國煒賣2.9萬張長榮航 - 財經 5G手機沒了？ 華為供應商大爆料：出貨量恐砍6成 - 財經 陸毀滅澳洲數十億葡萄酒產業 酒商：政府不該帶頭反華 - 財經 2／20補班、3／1補假 台股休市不交易 - 財經 失業數據難看 美股開盤跌逾250點 沃爾瑪重挫6％ - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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