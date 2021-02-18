美股財報季進入尾聲，截至目前為止，已發布獲利結果的S&P 500企業，優於預期比例高達80％，以通訊服務、資訊科技表現最為突出。投信法人表示，隨疫情改善，今年美股企業獲利將重回增長軌道，促使資金追逐成長型股票資產，尤其看好AI人工智慧、遊戲電競等產業，具進一步爆發空間。

根據FactSet調查，已發布去年第四季財報的S&P 500企業已達74％，其中，優於預期比例80％，高於近五年74％的平均值。而且，獲利年增率約2.9％，一甩去年底預期衰退近一成的情形。若細究個別產業，以通訊服務、資訊科技優於預期比例分別達95％、91％，其次是金融、工業製造都有82％。

第一金全球大趨勢基金經理人葉菀婷表示，財報表現亮眼的通訊服務、資訊科技兩大產業，主要涵蓋範圍包括網路社群媒體、影音串流平台、遊戲電競大廠、AI人工智慧等，過去一年，受惠於疫情蔓延，消費活動從實體轉到線上虛擬平台，業績因此大紅大紫，成為支撐美股的多頭主力。

雖然市場對於通膨預期升高，連帶美債殖利率飆漲，可能對美股形成壓力。不過，葉菀婷認為，近兩周美債殖利率已超過市場預期的最高估計值，考量目前距離景氣復甦仍有一段距離、美國聯準會（Fed）寬鬆政策不變下，預料年底前低於當前水準的機率超過七成，投資人不必擔心會對股市造成衝擊。

反觀，在疫苗施打進展順利下，美國新增確診人數已大幅下滑，預期美股企業第一季獲利可望重回增長軌道，全年成長率近四成，對美股後市不看淡。尤其是網路社群、線上購物、數位串流、遊戲平台等，逐漸成為多數人依賴的生活、消費模式，中長期商機潛力欲小不易。

葉菀婷強調，在市場游資過剩、利率水準仍舊偏低下，大量資金將追逐成長型股票資產，讓通訊服務、資訊科技等相關產業，未來整體營收、獲利還有進一步爆發的空間，成為吸金焦點，並且再度扮演美股多頭行情的重要推手。

(工商 )