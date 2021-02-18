疫情指揮中心指揮官陳時中日前宣布，原本我國可買到德國新型冠狀病毒病疫苗500萬劑，卻在簽約前夕急踩煞車，還透露自己有苦難言，遭外界質疑是被大陸打壓，而一向關注時事的黃安在得知消息後，也氣到在微博痛罵髒話，「什麼外力？嗨，明說不得了，就是阿共仔的陰謀啦！」

由於陳時中當時透露有外力介入，「確實當時已經走到最後一步了，已經準備好新聞稿了，台灣故意破壞可能性不高，而是有些人會說話，打亂我們原本的佈局」，讓黃安忍不住發文狂酸，「有外力介入」根本是一句解決事情的「萬靈丹」，氣到飆罵髒話。

黃安還提到過去的口罩話題，「喊出Taiwan can help，現在拿你口罩的有沒有help Taiwan？有嗎？別自嗨了，根本沒人鳥你！」最後更強調，「我是中國台灣人，我有多愛台灣，就有多恨民進黨這幫龜孫子」，頓時在網路上引發討論。

事實上，當時陳時中被問到為什麼會臨時喊卡，也提到自己「有苦難言」，暗指「有人不希望台灣太高興」，所以之後講到疫苗採購進度要保密，同時也表示，台灣參加國際組織等事務，常常都會被「弄一下」，因此一切都要等到確定才能公布。

(中時新聞網)