新北市副議長陳鴻源、警大校長陳檡文及多名新北市議員今（18日）前往日前殉職的永和分局中正橋派出所員警張國聖靈前弔唁，同時向家屬表達慰問之意並致贈慰問金。（議會提供）

新北市永和警分局中正橋派出所巡佐張國聖10日下午3時許，準備外出執行巡邏勤務時，突然在派出所外的機車旁昏厥，當場失去生命跡象送醫急救，經搶救46小時，家屬12日上午11時同意拔管放棄急救，新北市副議長陳鴻源、警大校長陳檡文及多名新北市議員今（18日）前往日前殉職的永和分局中正橋派出所員警張國聖靈前弔唁，同時向家屬表達慰問之意並致贈慰問金。

陳鴻源對於張員殉職感到相當不捨，他表示新北市的幅員廣闊、人口眾多，警察勤務相當繁重，但再忙碌也必須以自己的身體健康為重，除對家屬表達慰問，陳鴻源承諾將為新北警察爭取更多權益並減輕他們的工作負擔。

另外，前來弔唁的新北市議員林國春、戴瑋姍也表示將持續在議會為警察請命，希望避免憾事再度發生。

張國聖的遺孀除向前來致意的各界人士表達感謝之意，也表示丈夫生前以從警為榮，希望獨子也能繼承衣缽。陳鴻源一行人臨別前不忘叮嚀張員家屬節哀順變，並將盡全力提供必要之協助。

(中時 )