外媒最新報導，新浪旗下美股中概股微博最快2021年在港二次上市，微博正與財務顧問討論潛在的股票發行，該公司在美股的最新市值達到133億美元。知情人士透露，討論仍處於初步階段，發行規模、時間表等可能有變。
受此消息激勵，截至台北時間18日晚間7時43分，微博美股盤前上漲1.95％至60美元。
香港經濟日報報導，微博目前的月活躍用戶超過5.1億，除了新浪之外，阿里巴巴也是微博的股東。根據微博2019年財報顯示，阿里巴巴持有30％的微博普通股，投票權為15.8％，是微博的第二大股東。
自阿里巴巴於2019年11月回港二次上市以來，至今已有十家中概股在港掛牌，包括京東、網易、萬國數據等。市場預期，中概股回流熱潮2021年將會持續，嗶哩嗶哩、百度此前也傳出有望於3月至4月同期招股，騰訊旗下的騰訊音樂也盛傳計畫回港上市。
(工商 )
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