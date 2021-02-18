為讓孩童更認識家鄉，並把家鄉紀錄下來，紙風車基金會舉辦「臺灣少年金像獎-368我的家」徵稿活動，只要投稿就有機會贏得獎金及獎狀，立委蔡易餘得知後媒合大柱營造公司加碼獎金，只要設籍嘉義縣海區8鄉鎮的學童「拍了就有獎」每片加碼1000元獎金，大力聲援活動。

紙風車文教基金會17日上午到太保市麻魚寮公園召開記者會，共同宣示「紙風車臺灣少年金像獎－368我的家」影片徵稿正式啟動。

李永豐表示，影像應用已經成為生活的一部分，透過數位影像創作和世界連結，已是時代趨勢，這次少年金像獎影片徵選的目的，是要讓孩子學習數位創作，發揮想像力跟創意，以手機或相機拍下自己成長的村落，只有用心記錄過，長大後對故鄉才會有情感。

紙風車文教基金會副執行長張敏宜說，這次活動只要入圍活動紙風車就會提供2000元獎金，如果拿到首獎最高獎金還有2萬元，即日起至5月10日報名截止，可以上「紙風車臺灣少年金像獎-368我的家」影片徵稿。

蔡易餘表示，因應數位時代手機已經成為最便利的攝影工具，且只要有創意就會有投資人願意贊助，他認為嘉義的小孩也要跟上時代，所以這次才找大柱建設老闆傅元柱加碼獎金，一起力挺紙風車基金會的活動。

凡事設籍嘉義海區的國中、國小學童，以個人名義或是班上同學一起組隊參加投稿，只要報名成功且有提供實際作品者，個人1000元、班級最高可獲得3000元報名激勵獎金，蔡易餘強調，希望讓他們創意能得到鼓勵，學習做小導演，培育未來的魏德聖。

(中時 )