中油董事長歐嘉瑞請辭，由總經理李順欽暫代；據了解，中油內部相當複雜，歐嘉瑞有心無力，想請辭傳聞已有一陣子，至於目前代理的總經理李順欽；黨政人士表示，李相當符合閣揆蘇貞昌及經濟部長王美花喜歡的風格，真除機率很高，不過中油目前內部人事結構已由英系把持，黨內人士認為，最後人選就算不是英系推薦，至少也要英系能接受；至於台船總經理三月初應可定案。

據了解，當初前行政院長賴清德人馬戴謙擔任董事長時，遭工會嚴厲批判堅持拉下台，行政院長蘇貞昌剛上任不久，對於中油人事不熟悉，在英系推薦下用了文官出身的歐嘉瑞，但是歐嘉瑞面對中油內部結構複雜，甚至有油品業主也是英系的國策顧問，多方角力與結盟，政治手腕不高的他，常感心有餘而力不足，多次請辭。

據了解，歐嘉瑞與中油工會要角都是英系力挺，中油工會長期被封為「太上董事會」，掌控中油高階人事權，政黨輪替後，已由英系把持，因此，外界認為，從目前中油內部結構來看，未來中油董事長人選，算不是英系推薦，至少也要英系能接受。

國營事業大搬風，台鹽董座、台船總經理陸續請辭，目前皆尚未公布新人選，台鹽由經濟部次長曾文生暫代，台船由董事長鄭文隆暫代。

黨政人士指出，台船總經理一職一定是由內部專業人士升任，目前的問題大概是卡在需要以專精哪部分為主的專業人士擔任，是要研發設計還是第一線製造端專業面向考量，台船任務很吃重，負責國艦國造，相信在三月初立法院開議前會定案。

至於台鹽，黨政人士表示，相對中油及台船，董事長的人事任用彈性會比較高，但是從蘇貞昌最近台水董事長等人事安排風格來看，應該也是走基層出身、專業取向。

黨政人士指出，歐嘉瑞請辭風聲不斷，主要來自中油內部問題複雜，屢屢讓歐力不從心，卻苦無接任人選，這次請辭獲准，並不意外；至於未來接任人選，李順欽真除機率頗高。

他說，李順欽從南部基層，穩健、對業務及內部相當熟習，且從基層做起，非常符合蘇貞昌跟王美花喜歡的風格，但是也只能說，是口袋名單之一。

(中時 )