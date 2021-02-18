新冠疫情衝擊經濟，各國政府聯手央行大量印鈔救市，全球信用保險領航者科法斯18日公布全球主要市場的企業倒閉數量最新統計，實際數據顯示，所有地區的企業倒閉都有所下降，包括全球總體下降12％、歐元區下降22％，亞太地區下降19％，北美下降3％，「各國政府祭出一系列紓困援助計畫，使得許多企業得以存活下來。」

雖然如此，科法斯提醒，這應該只是企業延後倒閉而已。該機構經濟研究部門估測，2021年世界經濟平均增速可達4.3％，全球貿易額則將增長6.7％，2020年疫情的衝擊卻仍然存在，將導致2022年全球企業破產數量會增加，特別是歐元區的西班牙、法國、義大利和德國，上升率會在16％～6％之間。

科法斯發佈最新一季貿易風險報告及2021年《國家與行業風險手冊》，指出各個國家、行業及收入階層將經歷不均衡復甦，主要發達經濟體GDP表現，今年仍無法恢復至疫情前的水準。就行業別來看，2021年第一季度行業風險評估中，有23個行業出現改善，其中幾乎一半歸因於汽車行業在2020年下半年驚人的成長，其次是建築行業和化工行業。

(工商 )