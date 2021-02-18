今(18日)晚至明(19日)清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地早晚天氣寒冷。今晚至明晨局部地區有10度以下氣溫(黃色燈號)發生的機率，請注意。(氣象局提供)

保暖衣服準備好！中央氣象局指出，受到強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，今（18日）夜至明（19日）清晨是這波冷空氣最冷時刻，氣象局針對台南以北及宜花共16縣市發布低溫特報，預計最低溫只有9-11度。至於今天生成下午2時生成的今年第一颱「杜鵑」，氣象局研判不會對台灣造成影響，不過「天氣職人」指出，下周需留意外圍水氣發展，有可能在23日至25日期間帶來雨勢。

中央氣象局提醒，今晚至明天清晨是這波強烈大陸冷氣團最冷的時候，配合輻射冷卻效應，臺南以北及宜蘭、花蓮低溫僅剩下9-11度，局部地區會再更低。氣象局持續針對基隆市、臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣發布低溫特報，有10度以下氣溫發生的機率；至於高屏及臺東低溫約13-14度，提醒民眾要做好保暖的工作。

白天起冷氣團開始減弱，氣溫將逐漸回升，北部及東半部高溫可以達20上下，中南部約23-24度，提醒各地日夜溫差都很顯著，務必適時調整穿著。天氣則持續乾冷，各地大多為晴到多雲，僅東南部有零星短暫雨。

「天氣職人」指出，下周需留意外圍水氣發展，有可能在23日至25日期間帶來雨勢。（摘自吳聖宇臉書）

原位於菲律賓東南方海面的熱帶性低氣壓於今天下午2時發展為今年首颱「杜鵑」（國際命名：DUJUAN），目前位在距離鵝鑾鼻東南方海面上，朝菲律賓中南部群島移動，對臺灣沒有直接影響。不過吳聖宇指出，杜鵑在48小時後將隨著太平洋高壓西伸，受到引導力量而增強，加速往西北移動，穿過菲律賓，進入南海後，有北轉趨勢。

吳聖宇表示，由於颱風進入菲律賓陸地後及南海後，會受地形和垂直風切影響而減弱，但下周二（23日）至周四（25日）需留意外圍水氣是否靠近台灣。目前預估，水氣北上的幅度有限，帶來顯著降雨的機會不高，需持續觀察。

(中時新聞網)