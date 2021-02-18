新竹一名姚姓女子假結婚真詐騙，姚女於2019年5月認識男友，短短三個月就謊騙對方至結婚階段，兩人婚期定在同年9月1日，並要求男友在前一日將聘金18萬以及六禮放置其父親入住的飯店保管。隔日男方開心前往飯店要接姚女至婚宴會場時，才發現已人去樓空，姚女電話打不通，該男才驚覺遭騙婚。

據判決書指出，一名姚姓女子自2019年5月與阿峰（化名）交往，但明知經濟狀況不佳，甚至並無與阿峰結婚與訂婚的真意，卻以詐騙方式，在兩人交往要滿兩個月時，向阿峰傳達想婚的念頭。

姚女更決定兩人要在同年9月1日舉辦婚禮，阿峰傻傻以為遇上命運中的另一半，便同意閃婚；姚女更要求，阿峰需在結婚前一日，準備好訂婚儀式所需的聘金18萬、六禮等財物，並暫放於她與父親所入住的飯店中保管。阿峰不疑有他，開心地準備好迎娶美嬌娘的禮數，並訂好飯店以供未婚妻與岳父入住，同時也將姚女要求的財物放入房內。

等到結婚典禮當天（2019年9月1日），阿峰開心的前往飯店要接送姚女到訂婚會場，一打開房間門卻發現，姚女消失了，房內也不見聘金與六禮，阿峰瘋狂打電話想連絡姚女，姚女卻拒接也不歸還財物，阿峰才驚覺遭騙婚，陷入姚女所涉的騙局。

案經阿峰向新竹市警察局報案，由新竹地檢署檢察官偵查後提起公訴。偵訊期間姚女坦承犯行，此外，阿峰於警詢、偵查以及審理中的陳述，皆與證人偵查中所述相符。外加警員所製作的偵查報告、飯店監視錄影器翻拍畫面、阿峰刷卡訂房資料、阿峰所提出的存款匯款明細紀錄等多項事證，認定姚女犯行屬實。

新竹地院酌情後，於1月27日依刑法第339條第1項詐欺取財罪，判姚女徒刑4月，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日，沒收犯罪所得新台幣18萬，若收不回將追徵其價額。

(中時新聞網)